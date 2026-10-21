SUSTO

Policial militar entra em crise psicológica, ameaça colegas e mobiliza equipes do Bope na Bahia

Caso ocorreu em Esplanada, no nordeste do estado

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:57

Polícia Militar realiza operação em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um policial militar lotado na 56ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no nordeste da Bahia, apresentou sinais de crise psicológica enquanto estava em uma instalação da unidade nesta quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, a unidade adotou as primeiras medidas de segurança, isolou o local e acionou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). A equipe especializada conduziu as negociações e seguiu os protocolos técnicos previstos para esse tipo de ocorrência.