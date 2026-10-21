Policial militar entra em crise psicológica, ameaça colegas e mobiliza equipes do Bope na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:57
Um policial militar lotado na 56ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), no nordeste da Bahia, apresentou sinais de crise psicológica enquanto estava em uma instalação da unidade nesta quarta-feira (21).
De acordo com a Polícia Militar, a unidade adotou as primeiras medidas de segurança, isolou o local e acionou o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). A equipe especializada conduziu as negociações e seguiu os protocolos técnicos previstos para esse tipo de ocorrência.
A ação foi acompanhada pelo Comando de Policiamento Regional Litoral Norte, com apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Litoral Norte. A prioridade foi preservar a vida e garantir a segurança de todos os envolvidos.