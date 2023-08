Ponte do Funil, em Itaparica, segue parcialmente interditada até dia 25

A interdição parcial da Ponte do Funil será mantida por uma semana além do previsto, com o fim da recuperação das estruturas previsto para 25 de agosto. A ponte liga a Ilha de Itaparica ao continente.



Veículos abaixo de 32 toneladas (priorizando ambulâncias e viaturas) poderão realizar a travessia a partir do sistema Pare e Siga. A alteração no trânsito acontece de segunda a sexta, das 10h às 16h30. Aos finais de semana o fluxo é livre. A Polícia Rodoviária Estadual continuará presente com balança móvel para realizar a verificação do peso dos veículos, quando necessário.