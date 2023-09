Pontos no Centro de Salvador ficam sem energia por cerca de 4h

A Praça Castro Alves foi afetada por uma queda de energia que durou por volta de 4 horas na manhã desta terça-feira (5). A situação também atingiu locais no entorno, como a Prefeitura, que funciona no Palácio Thomé de Souza, e a Câmara Municipal, ambas localizadas na Praça Municipal.



Funcionários do cinema Glauber Rocha, na própria Praça Castro Alves, já encontraram o local sem energia quando chegaram para trabalhar por volta das 9h da manhã, segundo a coordenação do estabelecimento. Ao lado, o Hotel Fasano também foi atingido por poucos minutos e continuou funcionando normalmente com a ajuda de um gerador.