Por conta de manutenção, Plano Inclinado Pilar não funciona nesta quarta (12)

O Plano Inclinado Pilar, que liga as regiões do Santo Antônio Além do Carmo e Comércio, terá o atendimento suspenso nesta quarta-feira (12). O equipamento passará por uma manutenção programada para substituição de uma das peças do motor.



Com isso, os usuários terão como opção o Elevador do Taboão, localizado a 700 metros do local, que funcionará normalmente, das 8h às 17h, com tarifa gratuita. A previsão é que o Pilar volte a funcionar na quinta-feira (13).