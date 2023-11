Por que a Avenida Tancredo Neves engarrafa tanto?

Passa das 17 horas de uma sexta-feira e tudo que o soteropolitano quer é dar início a curtição do final de semana. Antes disso, precisa enfrentar um obstáculo: o tempo gasto no congestionamento nas principais vias de Salvador. Quando se trata da Avenida Tancredo Neves, então, o problema é ainda maior. Quem nunca olhou para a janela do carro ou ônibus e se perguntou: “Por que esse lugar engarrafa tanto?”.



Para responder essa pergunta, é preciso olhar para os números. Todos os dias passam pela via mais de 361,3 mil veículos. A avenida é importante ligação para inúmeros pontos da cidade e recebe 30% de toda a frota de veículos da capital, que é de 1,2 milhão de automóveis. No transporte público não é diferente. A cada 10 ônibus que rodam em Salvador, 7 passam pela região, o que representa 1.346 veículos.