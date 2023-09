Por segurança, Edufba suspende 1° dia da Exposição dos 30 anos

Diante da recomendação da Universidade Federal da Bahia (Ufba) de suspensão de aulas nos campi de Ondina, Canela, São Lázaro e Federação, a editora da universidade, Edufba, decidiu suspender a programação do primeiro dia da sua Exposição de 30 anos. A abertura do evento seria realizada nesta segunda-feira (4).



"Devido aos conflitos entre facções nas intermediações da Universidade, as atividades de hoje (4) estão suspensas. A programação dos demais dias está mantida", declarou a editora.