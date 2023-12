Porto da Barra terá atendimento psicológico gratuito nesta quinta-feira (28)

Projeto Borboletas fará atendimento no Porto da Barra. Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Porto da Barra vai receber nesta quinta-feira (28) atendimento psicológico gratuito. A ação começa às 16h e está aberta a todos os públicos. Cinco psicólogos vão atender a população e um advogado também estará presente para dar orientação jurídica aos atendidos.



A iniciativa é do Projeto Borboletas, que lança neste fim de ano o Borboletas ao Pôr do Sol. O lançamento visa levar as atividades de escuta para as praias da capital baiana.

“Este é o início de um novo projeto dentro do Projeto Borboletas. A ideia é rodar, durante o ano, várias praias de Salvador, aproveitando ambientes naturais para trabalhar a escuta psicológica”, explicou o psicólogo e diretor do Instituto Borboletas, Tony Lacerda, que também é instrutor de inteligência emocional da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador.

Ao longo de 2023, o Projeto Borboletas realizou mais de 2 mil atendimentos gratuitos. A iniciativa realiza escutas gratuitas todos os sábados, das 8h às 13h, na Lagoa dos Pássaros, localizada na Primeira Travessa Arnaldo Lopes da Silva, Nº 108, no bairro do Stiep. As sessões são individuais, com um psicólogo por paciente, e têm duração de 20 a 40 minutos. Em média, 40 pessoas são atendidas durante a manhã, após triagem feita por assistentes sociais que também colaboram com o projeto.