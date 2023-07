Porto Seguro terá 34 voos extras para 'Semana do Saco Cheio'

A Azul divulgou, na sexta-feira (21) que disponibilizará voos extras para Porto Seguro, no sul da Bahia, durante a Semana do Saco Cheio, período que é considerado a última pausa dos estudantes antes dos grandes vestibulares.



Os voos sairão de seis aeroportos brasileiros em direção a cidade baiana, são eles: Congonhas e Viracopos, em São Paulo, Confins, em Minas Gerais, Santos Dumont no Rio de Janeiro, Goiânia e Salvador. Serão 34 voos no período de 9 de outubro até 16 do mesmo mês.