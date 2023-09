Poste pega fogo em Pernambués e deixa região sem energia

Um poste pegou fogo na manhã desta terça-feira (12), na Rua Thomaz Gonzaga, em Pernambués. A região está sem energia por conta do fato.



Segundo a Neonergia Coelba, o incêndio teve início em fios de telefonia e internet e acabou afetando a rede elétrica. Equipes da distribuidora estão no local trabalhando na recomposição da fiação.



"A Neoenergia Coelba reforça que a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos de telecomunicações é das operadoras, mas que, proativamente, já removeu mais de 170 toneladas de fios irregulares de telefonia e internet na Bahia no primeiro semestre", diz a concessionária em nota.