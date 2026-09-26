FISCALIZAÇÃO

Posto de combustível é interditado e dois homens são presos durante operação na Bahia

Ação identificou venda de diesel fora das especificações em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 17:24

Posto de combustíveis é interditado em Feira de Santana Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Um posto de combustíveis foi interditado e dois homens foram presos em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, neste sábado (26). As ocorrências foram registradas durante a Operação Mistura Incerta, da Polícia Civil da Bahia.

Durante a ação, três postos de combustíveis foram fiscalizados para verificar a qualidade, a procedência e a regularidade dos produtos comercializados, além do cumprimento das normas que regulamentam a atividade.

Operação Mistura Incerta 1 de 10

Segundo a Polícia Civil, foram coletadas amostras de combustíveis para análises técnicas em laboratório. O objetivo é confirmar possíveis inconformidades e subsidiar a apuração administrativa. Também foram realizadas verificações de natureza metrológica, fiscal e tributária.

Em um dos postos, a fiscalização identificou a comercialização de diesel fora das especificações, o que resultou na interdição do estabelecimento e na lavratura de um auto de infração. Um caminhão usado no transporte irregular de álcool etílico também foi apreendido.

As irregularidades identificadas envolvem, entre outras ocorrências, possíveis crimes ligados às relações de consumo e ao meio ambiente. A apuração também poderá apontar outras infrações a partir dos resultados das análises e dos procedimentos realizados durante a operação.

A comercialização de combustíveis fora dos padrões estabelecidos pode causar falhas mecânicas, perda de desempenho e danos a componentes e motores dos veículos, além de gerar prejuízos financeiros aos consumidores. O transporte e a manipulação irregular desses produtos também podem trazer riscos à segurança e ao meio ambiente.