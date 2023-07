Posto de gasolina na Vasco da Gama é roubado por homens armados

Caso aconteceu no Posto São Jorge, por volta das 20h desta quinta (6). Crédito: Marcos Felipe Soares/CORREIO

Um motorista da Rede Bahia teve o celular roubado num posto de gasolina localizado na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, esta quinta-feira (6). De acordo com testemunhas que falaram ao CORREIO em anonimato, o crime aconteceu no Posto São Jorge, por volta das 20h, e dois homens que estavam de moto — um deles, armado — foram os autores. Não houve outras vítimas nem feridos.



Um homem relatou à reportagem que cruzou com dois suspeitos perto dali, na Avenida Centenário, meia hora depois do ocorrido. Segundo ele, a moto em questão aparentava ter sido alugada, e o piloto usava roupa de moto-táxi, o que não foi possível confirmar com as testemunhas.

“Uma moto bateu em meu carro no sentido Shopping Barra, perto do Calabar. Do jeito que eu vi eles, pensei: ‘Esses caras tavam roubando alguém, porque tavam muito nervosos’”, disse o homem. “Era uma moto preta com adesivo verde. Os dois estavam de capacete, sendo que o de trás tava de camisa vermelha”, descreveu. Após o acidente, os suspeitos teriam mudado a rota e ido em direção à estação da Lapa.

Procurada, a Polícia Civil (PC) afirmou que não havia registro do caso. Já a Polícia Militar (PM) não respondeu até esta publicação.

Incidência

Cliente antigo do Posto São Jorge, o taxista Domingos dos Santos, de 55 anos, disse nunca ter presenciado alguma situação do tipo nas dependências do estabelecimento, o que foi reiterado por outras pessoas. "Isso, aqui, é raridade. Infelizmente, a gente tá exposto", comentou Domingos.