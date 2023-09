Posto ilegal com cinco mil litros de gasolina é descoberto pela polícia em Candeias

Um posto irregular com cinco mil litros gasolina foi descoberto pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), na terça-feira (12), na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador. O dono do local foi flagrado com uma pistola calibre 38.



A comandante da especializada, major Erica Patrícia, informou que os PMs foram até o local para verificar uma denúncia de desmatamento próximo ao bairro de Sarandy.



“Os militares se depararam com um grupo, próximo ao galpão da venda illegal de combustíveis. Durante abordagem foram encontradas a arma e munições”, explica.