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Poucas nuvens e sol a pino: Feira de Santana terá radiação solar em nível muito alto neste fim de semana

Índice UV pode chegar a 10, em uma escala que vai até 11; veja como se proteger

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 16:32

Inema alerta para a ocorrência de índices muito altos de radiação ultravioleta (UV) em regiões da Bahia neste fim de semana
Inema alerta para a ocorrência de índices muito altos de radiação ultravioleta (UV) em regiões da Bahia neste fim de semana Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Feira de Santana e cidades da região terão radiação ultravioleta (UV) em nível muito alto neste fim de semana, com índice que pode chegar próximo de 10 em uma escala que vai até 11. A previsão ocorre em meio à menor presença de nuvens, condição que permite a passagem de uma quantidade maior de radiação solar até a superfície.

O alerta é do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que recomenda evitar a exposição direta e prolongada ao sol, principalmente nos horários de maior incidência.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade

Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução
O tradicional Feira Palace Hotel, onde já se hospedaram artistas como Roberto Carlos e Xuxa, fechou no ano passado.  por Reprodução
O Habib's, inaugurado na primeira década dos anos 2000, funcionou até 2010 na Avenida Getúlio Vargas por Reprodução
Um dos restaurantes icônicos da cidade, o Kabana's foi atingido por um incêndio em 2024 por Reprodução
O América Outlet, que tinha lojas de marcas como a Guess e uma roda-gigante, fechou as portas na pandemia. por Wikicommons
Fundada na década de 1970, a pizzaria O Timbau marcou gerações. por Reprodução
O Feira Tênis Clube foi inaugurado em 1944 e foi palco de competições importantes, além de festas famosas e da boate Guaraná. Fechou nos anos 2010. por Reprodução
A panificadora Coelho, que funcionou por 48 anos no Ponto Central, encerrou as atividades em 2021 por Google Street View
O primeiro prédio do Colégio Acesso, inaugurado nos anos 2000, funcionava na Avenida Getúlio Vargas. Hoje, é um restaurante McDonald's. O Colégio Acesso atualmente tem unidades na Avenida Noide Cerqueira e no Ponto Central.  por Google Street View
O Bar Ponto do Zequinha funcionou por mais de 30 anos na Avenida Getúlio Vargas, até a morte do proprietário, em 2020 por Google Street View
Após funcionar por mais de 60 anos, a sorveteria Princesinha encerrou as atividades em 2021 por Reprodução
A Abóbora de Feira, antiga Boate Jerimum, foi demolida no ano passado e está prestes a ser reinaugurada. por CSO Engenharia e Inovare Engenharia/Reprodução
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Após 43 anos de atuação, o colégio O Pequeno Príncipe encerrou as atividades em 2010. Até hoje, a escola é lembrada por ex-alunos com saudosismo. O prédio principal é um casarão histórico e pertenceu a Arthur Fróes da Motta.  por Reprodução

A menor nebulosidade é um dos principais fatores que explicam a elevação dos índices de radiação UV. As nuvens podem reduzir a quantidade de radiação ultravioleta que chega à superfície, embora o efeito dependa do tipo e da quantidade de cobertura.

A aproximação do equinócio de primavera também contribui para a elevação gradual da incidência de radiação solar sobre a Bahia. Nesse período, a distribuição da radiação entre os hemisférios passa por mudanças, e o Hemisfério Sul caminha gradualmente para o verão.

O Inema ressalta que temperatura e radiação ultravioleta são variáveis diferentes. Portanto, o aumento do índice UV não é causado diretamente pelo calor. Um dia pode apresentar temperaturas elevadas sem necessariamente registrar os maiores níveis de radiação UV.

Se proteja

Com a previsão de radiação UV muito alta, a recomendação é reduzir a exposição direta ao sol, especialmente nos períodos de maior incidência. O uso de protetor solar, roupas que cubram a pele, chapéus ou bonés e óculos de sol com proteção contra radiação ultravioleta ajuda a diminuir os riscos da exposição.

A população deve acompanhar as atualizações da previsão do tempo e dos índices de radiação UV divulgadas pelos canais oficiais.

Baixa umidade também exige atenção

A previsão de radiação UV elevada ocorre enquanto parte da Bahia também enfrenta baixa umidade do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu um alerta para 103 municípios baianos, com níveis de umidade que podem representar risco à saúde.

O cenário reforça a necessidade de atenção à hidratação e de cuidados durante os períodos mais quentes e secos do dia.

Tags:

Saúde Calor Sol Risco

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