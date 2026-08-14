CLIMA

Poucas nuvens e sol a pino: Feira de Santana terá radiação solar em nível muito alto neste fim de semana

Índice UV pode chegar a 10, em uma escala que vai até 11; veja como se proteger

Mariana Rios

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 16:32

Inema alerta para a ocorrência de índices muito altos de radiação ultravioleta (UV) em regiões da Bahia neste fim de semana Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Feira de Santana e cidades da região terão radiação ultravioleta (UV) em nível muito alto neste fim de semana, com índice que pode chegar próximo de 10 em uma escala que vai até 11. A previsão ocorre em meio à menor presença de nuvens, condição que permite a passagem de uma quantidade maior de radiação solar até a superfície.

O alerta é do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que recomenda evitar a exposição direta e prolongada ao sol, principalmente nos horários de maior incidência.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade 1 de 12

A menor nebulosidade é um dos principais fatores que explicam a elevação dos índices de radiação UV. As nuvens podem reduzir a quantidade de radiação ultravioleta que chega à superfície, embora o efeito dependa do tipo e da quantidade de cobertura.

A aproximação do equinócio de primavera também contribui para a elevação gradual da incidência de radiação solar sobre a Bahia. Nesse período, a distribuição da radiação entre os hemisférios passa por mudanças, e o Hemisfério Sul caminha gradualmente para o verão.

O Inema ressalta que temperatura e radiação ultravioleta são variáveis diferentes. Portanto, o aumento do índice UV não é causado diretamente pelo calor. Um dia pode apresentar temperaturas elevadas sem necessariamente registrar os maiores níveis de radiação UV.

Se proteja

Com a previsão de radiação UV muito alta, a recomendação é reduzir a exposição direta ao sol, especialmente nos períodos de maior incidência. O uso de protetor solar, roupas que cubram a pele, chapéus ou bonés e óculos de sol com proteção contra radiação ultravioleta ajuda a diminuir os riscos da exposição.

A população deve acompanhar as atualizações da previsão do tempo e dos índices de radiação UV divulgadas pelos canais oficiais.

Baixa umidade também exige atenção

A previsão de radiação UV elevada ocorre enquanto parte da Bahia também enfrenta baixa umidade do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu um alerta para 103 municípios baianos, com níveis de umidade que podem representar risco à saúde.