CRIME

Pousada na Barra tem eletrodomésticos e itens de surfe furtados

Uma pousada na Barra, bairro nobre de Salvador, teve diversos itens furtados no último dia 5. Eletrodomésticos e materiais para remo e surfe foram alguns dos objetos subtraídos.

Segundo a Polícia Civil, o registro da denúncia foi realizado no dia 7 e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para identificar a autoria do crime. O nome do local não foi divulgado.