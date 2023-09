Praça da Lagoa do Abaeté recebe trio elétrico e bandas de 'pagodão' nesta sexta-feira (22)

Para embalar a proximidade do desabrochar das flores, o Festival da Primavera 2023 levou um trio elétrico para a praça da Lagoa do Abaeté, nesta sexta-feira (22), véspera da nova estação que promete chegar amanhã com o tempo firme, segundo previsão do Inmet. Mas hoje, a missão de esquentar o clima ficou a cargo das bandas Guig Ghetto, Uns Kamaradas e Voa 2.



O Guig Gueto foi o primeiro grupo a subir no trio, às 17h30, com um público ainda tímido, mas muito animado. A operadora de caixa, Rosangela Basílio, de 51 anos, arrastou os sobrinhos, o marido e o irmão para dançar e cantar junto com ela na Praça do Abaeté quando soube que o show no trio estava acontecendo no dia do seu aniversário.