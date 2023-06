Praça inaugurada em Salvador recebe nome de morador que faleceu de Covid

Família de Fernando prestigia inauguração de praça. Crédito: Arquivo pessoal

Uma praça inaugurada nesta terça-feira (27), na Vila Laura, em Salvador, foi batizada com o nome de um antigo morador do bairro, que faleceu de Covid-19 em fevereiro de 2021, aos 69 anos. O novo equipamento se chama Praça Fernando Almeida da Rocha.



Fernando viveu no bairro por 40 anos e é conhecido pelos vizinhos como uma pessoa alegre, divertida e que trabalhava para melhorar a infraestrutura do bairro. Antes desta, outras praças foram inauguradas no bairro por causa dele, como conta a sua filha, Fernanda Freitas, de 43 anos.

Fernando era conhecido por seu trabalho em prol do bairro. Crédito: Arquivo Pessoal

“Ele sempre mobilizava a comunidade para fazer festas e reformas no bairro. Ele entrava em contato com vereadores e falava sobre a importância de ter áreas de lazer no bairro. Tem uma praça aqui com o nome de um dos fundadores do bairro, seu Barreto”, recordou Fernanda.

Além dela, Fernando deixou esposa, outro filho mais novo e três netos. Ao saber da notícia da homenagem, a família celebrou e convidou outros parentes e amigos dele para acompanharem a inauguração da praça.

“Foi uma emoção muito grande. A gente sabia o quanto as pessoas gostavam dele, porque elas externalizavam para a gente, mas não achamos que chegaria ao ponto de homenagearem ele com o nome de uma praça”, celebrou Fernanda.

Praça em Vila Laura recebe nome de morador antigo. Crédito: Betto Jr. / Secom

A construção da praça e a homenagem a Fernando são uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal). Além do nome do antigo morador do bairro, o espaço conta com uma área de 507 m², mesas de jogos, parque infantil, academia de saúde e ginástica e um espaço para pets.

Segundo o presidente da Desal, Virgílio Daltro, a maioria dos equipamentos foram desenvolvidos na própria cidade. Ao todo, foram investidos R$340 milhões no equipamento.