Praia de Piatã passa por limpeza para receber Festival das Baleias

Voluntários em ação de limpeza da Praia de Piatã. Crédito: Marina Silva

Nesta sexta-feira (8), voluntários se reuniram na Praia de Piatã para uma operação de retirada do lixo da areia. A ação aconteceu em alusão ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, celebrado em 16 de setembro, e fez parte da programação do 10º Festival das Baleias, realizado pela entidade ambiental RedeMar.



O objetivo da iniciativa foi recolher o lixo deixado por banhistas, principalmente após o feriado da Independência do Brasil, quando o acúmulo de itens que podem poluir as praias e os oceanos, geralmente, é maior. A ação contou com voluntários de várias instituições parceiras, que ajudaram a coletar plásticos, vidros, latas, dentre outros produtos.

Uma delas foi o Museu do Mar Aleixo Belov, cuja equipe estava presente na limpeza. A ação teve também o apoio do Instituto Neo Mondo, Instituto Popular do Recôncavo, Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma), Instituto Brasileiro de Biodiversidade (BrBio) e Amara Nzero.

Care Oliveira, coordenadora administrativa do Museu do Mar Aleixo Belov, destacou que o espaço cultural e educacional tem como um dos propósitos contribuir para a preservação ambiental, o que inclui ajudar no combate à poluição dos oceanos.

“Acreditamos que o compromisso ambiental deve fazer parte da vida das pessoas e das instituições. Por isso, o Museu do Mar, além de promover ações internas de conscientização e conservação, também participa de iniciativas externas de preservação dos oceanos, como a que será realizada pela RedeMar e os demais parceiros nesta sexta”, pontua.

Além da limpeza da praia desta sexta-feira, o Festival das Baleias segue com programação até domingo (10). Promovido pela entidade ambiental RedeMar com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), o evento teve início na quarta-feira (6), no Teatro UNEB do Cabula, onde aconteceu a Conferência Oceânica do Brasil. A abertura do Festival reuniu autoridades, cientistas, professores e estudantes.

No sábado (9), será realizada uma expedição para o avistamento de baleias-jubarte na Baía de Todos-os-Santos, com a participação de estudiosos e admiradores de outros estados. “O turismo de avistamento de baleias é qualificado e está evoluindo em nosso estado, resultado do trabalho da Secretaria de Turismo, que decidiu encampar essa temática, em parceria com entidades defensoras do ecoturismo. É uma experiência que movimenta, anualmente, cerca de dois bilhões de dólares no mundo”, afirmou o presidente da RedeMar, William Freitas.