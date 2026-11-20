BALNEABILIDADE

Praias de Salvador: 29 trechos estão impróprios para banho, aponta Inema

oletim divulgado pelo Inema nesta sexta-feira (20) avaliou 38 pontos do litoral da capital baiana

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 14:46

Praia do Porto da Barra Crédito: Paula Froes

Quem pretende aproveitar o feriadão nas praias de Salvador já pode conferir as condições de balneabilidade: ao longo da faixa de litoral da cidade, são 29 trechos de praia impróprios para banho nesta sexta-feira (20), segundo o boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O levantamento aponta que apenas nove dos 38 pontos monitorados em Salvador estão próprios para os banhistas.

Entre os locais considerados impróprios estão trechos das praias de São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Marina Contorno, Porto da Barra, Santa Maria e Farol da Barra.

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A lista também inclui pontos das praias do Rio Vermelho, Buracão, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Patamares, Lagoa de Pituaçu, Piatã, Placafor, Itapuã, Farol de Itapuã e Stella Mares.

Já os trechos considerados próprios para banho estão localizados nas praias de Tubarão, Canta Galo, Ondina, Rio Vermelho, Corsário, Lagoa de Abaeté e Flamengo.

O boletim destaca ainda que a praia de São Tomé de Paripe está sob investigação ambiental devido à ocorrência de alterações nas características da água. O Inema recomenda evitar o acesso e o contato com a água no local até a conclusão das avaliações.

Recomendações

O órgão orienta os banhistas a evitar o contato com a água do mar em locais onde sejam observadas manchas de coloração suspeita. Também desaconselha o banho de mar em períodos chuvosos, quando a água pode receber detritos carregados das ruas pelas galerias pluviais.

Outra recomendação é evitar o banho próximo a saídas de esgotos, desembocaduras de rios urbanos, córregos e canais de drenagem.