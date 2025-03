SUSTENTABILIDADE

Prática sustentável ajuda a preservar mais de 1,7 mil nascentes na Bahia

Modelo da Bracell também conta com plantio de eucalipto em mosaicos florestais

O cultivo de eucalipto, quando realizado de forma sustentável, pode ser um aliado na conservação dos recursos hídricos. Com técnicas de manejo florestais, a Bracell, empresa que atua no Litoral Norte, Agreste e Recôncavo da Bahia, preservou mais de 1.750 nascentes foram preservadas, integrando bacias hidrográficas de rios como o Real, Inhambupe, Sauipe, Subaúma, Itapicuru, Joanes e Ipitanga. >

Esses rios são fundamentais para o abastecimento de cidades como Salvador e para a sobrevivência de centenas de espécies de animais silvestres. A empresa também mantém as matas ciliares intactas e não realiza descarte de resíduos nos cursos d’água, assegurando a qualidade da água. As práticas respeitam os mananciais, contribuindo para a recarga do lençol freático, evita erosão e assoreamento dos rios, e mantém a qualidade ambiental de cursos d’água essenciais para a região.>