Prédio da FTC de Medicina é evacuado após 'alarme falso' de incêndio

Um aquecimento na peça de um ar-condicionado acionou o alarme de incêndio da Faculdade Zarns Salvador, antiga FTC de Medicina, nesta quinta-feira (14). O prédio foi evacuado e o Corpo de Bombeiro e o Serviço Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados. Em nota, a faculdade ressalta que "não há ou houve nenhum foco de incêndio em qualquer ponto do prédio". Além disso, todas as aulas previstas para o resto do dia foram canceladas. Alunos, no entanto, reclamam da postura e do protocolo adotado pela faculdade. Segundo Campello, estudante da faculdade, quando o alarme soou, nenhum dos funcionários reagiu para iniciar o processo de evacuação, pois acreditavam tratar-se de uma simulação.

Só após alguns minutos que todos foram instruidos a deixar o prédio. As luzes normais se apagaram e as de emergência não acenderam. "Eu estava no refeitório quando começou a tocar, e ninguém esboçou reação. Tanto alunos quanto funcionários. E quando mandaram a gente sair, tivemos que descer as escadas no escuro", relembra a aluna, que também relata que um forte cheiro tomou conta do andar onde ocorreu a pane.