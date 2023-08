Prédios dos antigos Pestana e Othon Palace funcionarão como hotéis novamente

Situação atual do antigo Pestana. Crédito: Paula Fróes /CORREIO

Pontos de referência da rede hoteleira de Salvador, os prédios dos antigos Pestana e Othon Palace Hotel serão reativados como hotéis, de acordo com o prefeito Bruno Reis. Os empreendimentos turísticos integravam a pequena lista dos cinco estrelas da capital, composta hoje por Catussaba, Deville, Novo Hotel, Fera, Fasano e Wish. A informação foi anunciada pelo gestor municipal na manhã desta segunda-feira (14), no cinema do Shopping da Bahia, durante o lançamento do Calendário oficial de Turismo Esportivo.

Escondido na rua da Fonte do Boi, no Rio Vermelho, o Pestana foi o primeiro hotel cinco estrelas de Salvador, inaugurado em 1974, como Le Méridien. O prédio construído sobre as pedras do mar foi aconchego para figuras públicas de relevância nacional e internacional. Nele, o rei Pelé e a ex-primeira dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, contemplaram a Baía de Todos Santos, em ocasiões distintas, no conforto da suíte presidencial.

O fechamento do Pestana, em janeiro de 2016, foi um baque. O prédio de 23 andares recebia turistas, chefes de estado, atletas e artistas, responsáveis por movimentar o comércio local. A empresária Vânia Luz, 64 anos, sentiu o impacto de cara: redução de 50% nas vendas do restaurante Sabor de Casa, localizado na Praça Brigadeiro Faria Rocha. Com o hotel ativado, o estabelecimento vendia entre 150 e 200 pratos diariamente – número que passou a variar entre 80 a 100 após o prédio ser desativado. Hoje, o saldo é ainda menor. Por influência da pandemia da Covid-19, Vânia vende entre 30 e 40 refeições por dia.

“O Rio Vermelho vive de turismo. É preciso que algo seja feito para revitalizar esse bairro e trazer o povo de volta. Fico feliz com a possível reabertura do hotel”, afirmou Vânia Luz, que trabalha no bairro há 20 anos.

O sentimento de alegria também tomou conta de Israel da Conceição, mais conhecido como Maloca. Morador do Rio Vermelho desde dezembro de 1970, antes da inauguração do Le Méridien, ele enxerga o hotel como uma marca do bairro, com grande potencial de influência na economia do segmento turístico de toda a cidade. “O fechamento foi terrível para todos. O bairro era muito mais forte com o Méridien. Sentimos essa saudade, essa tristeza”, disse Maloca.

Quase três anos após o fechamento do Pestana, o Otho Palace Hotel foi desativado. Era um domingo quando funcionários e hóspedes se despediram do empreendimento que foi palco para as tradicionais coberturas do Carnaval de Salvador. Fundado em 1975, o prédio funcionou na Avenida Oceânica por 43 anos, com um centro de convenções que tinha capacidade para 2,5 mil pessoas.

O chaveiro Samuel Oliveira, 37 anos, prestava serviço para muitos hóspedes. Em muitas ocasiões, turistas recorriam à banca para resgatar chaves de carro. De acordo com ele, o serviço foi reduzido em 20% após o fechamento do Otho Palace. “Depois que o hotel foi desativado, os turistas pararam de circular. Esse hotel era muito movimentado”, pontuou Samuel.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Turismo (Secult), mas foi orientada a procurar a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Renda (Semdec). No entanto, nenhuma informação sobre o andamento das negociações e a previsão de entrega do projeto foi obtida. O prefeito Bruno Reis informou que o grupo Moura Dubeux, o mesmo comprador do Pestana, comprou o prédio do Otho Palace. “Vamos ampliar nossa oferta de leitos, para atender essa demanda que aumenta cada vez mais”, explicou.

Ao CORREIO, o secretário de Turismo do estado, Maurício Bacellar, disse que é uma “ notícia alvissareira e está de braços abraços, naquilo que compete ao estado, para apoiar o projeto”.

Trade turístico

O fechamento dos hotéis impactou diretamente a movimentação do setor de turismo na cidade. Isso porque os espaços eram palcos de eventos e congressos importantes, como apontou o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (Abav-BA), Jorge Pinto. “Caso aconteça o retorno, teremos o reforço no aumento de hospedagem, o retorno do glamour, que eles [Méridien e Otho Palace] deixaram como marca para a nossa economia e segmento turístico”, afirmou.

De acordo com Sérgio, o funcionamento dos dois prédios faz uma falta extrema ao segmento. Questionado sobre a movimentação das agências antes e depois o fechamento dos empreendimentos, o vice-presidente da Abav afirmou que não possui dados desse período.

O CORREIO entrou em contato com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA) e com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia (Abrasel-BA), mas não conseguiu repostas até o fechamento desta matéria.