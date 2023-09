Prefeitura anuncia construção de 271 casas durante entrega da arena esportiva no Nordeste

Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador entregou neste domingo (17) uma praça e uma nova arena esportiva com campo de gramado sintético, quadra de futevôlei e academia ao ar livre, na comunidade do Pé Preto, na região do Nordeste de Amaralina.



A inauguração do espaço foi realizada pelo prefeito Bruno Reis, com a presença de autoridades municipais e atletas da região que já aproveitaram para utilizar os novos equipamentos.

O prefeito também anunciou que em outubro vai lançar a licitação para a construção de 271 unidades habitacionais no Pé Preto. Segundo ele, a expectativa é que a ordem de serviço seja assinada ainda este ano. “Tudo isso aqui é o início da transformação que estamos fazendo nessa região”, salientou Bruno Reis.

Este é o 29⁰ campo com grama sintética entregue pela Prefeitura desde 2021. O investimento na requalificação do equipamento foi de quase R$ 1 milhão, incluindo serviços de implantação de traves, alambrado e do gramado, além de iluminação em LED. Bruno Reis destacou também que, nos últimos anos, a gestão municipal já requalificou mais de 570 campos e quadras na capital baiana.

Após o ato de entrega oficial do campo, Bruno Reis participou do primeiro “baba” da arena, que reuniu lideranças, atletas locais e ex-jogadores de clubes da Bahia, a exemplo do ex-atacante do Bahia Marcelo Ramos.

O prefeito pontuou que, com o investimento no esporte, a Prefeitura promove inclusão social. “O esporte é saúde, disciplina, foco, mas principalmente pode ajudar a revelar novos talentos. Quando um jovem sai das comunidades para jogar nos nossos times, ele tem capacidade de influenciar de forma muito positiva. Esse campo que estamos entregando hoje, o 29⁰ desde 2021 com gramado sintético, não deixa a desejar para nenhum campo de condomínio privado”, afirmou.

Bruno Reis disse ainda que a praça e a nova arena fazem parte de uma transformação que vem sendo feita pela Prefeitura na região ao citar obras como a nova Escola Municipal Professora Anita Barbuda, que vai ganhar ainda cobertura na quadra esportiva e uma piscina para atividades dos alunos. “É investimento para melhorar a vida das pessoas”, frisou.

O secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, ressaltou que a Prefeitura tem feito investimentos robustos no esporte, que é uma ferramenta de inclusão social. Recentemente, a gestão municipal apresentou um pacote de medidas para a área com investimento de R$ 20 milhões. O secretário também pediu que a população ajude a cuidar dos novos espaços.