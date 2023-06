Prefeitura anuncia que 50% dos recursos da Lei Paulo Gustavo serão para negros

Prefeito Bruno Reis lança SalCine. Crédito: Valter Pontes/Secom

A prefeitura de Salvador anunciou nesta segunda-feira (26) que vai dobrar, com recursos próprios, o valor repassado à cultura pela Lei Paulo Gustavo, destinando 50% das verbas a projetos de pessoas negras e 10% para indígenas. Ao todo, 60% dos recursos vão para negros e indígenas, na maior proporção do país, diz a prefeitura.



Salvador deve receber cerca de R$ 23 milhões do governo federal, tendo um total de R$ 46 milhões para investimento no cenário cultural da capital.

O secretário de Cultura Pedro Tourinho destaca a importância dos investimentos.

“A Lei Paulo Gustavo é um marco no fomento à cultura, mas editais não resolvem tudo sozinhos. Quem tem condições de complementar o plano, com ações de formação, infraestrutura e suplementando os editais deve fazê-lo. Também é preciso investir do jeito certo, priorizando ações afirmativas que garantam proporcionalidade, reparação e inovação. Salvador irá dobrar os valores da Lei Paulo Gustavo com recursos próprios e dedicar 50% para projetos de pessoas negras e 10% para projetos de indígenas. A cidade mais diversa do Brasil tem de ter também a maior ação afirmativa nesse sentido”, avalia.

Os repasses da prefeitura serão feitos via SalCine, plano municipal de desenvolvimento do setor audiovisual lançado em maio. Dados da Secult mostram que 85% dos longas baianos foram filmados em Salvador, onde ficam 65% das empresas de audiovisual do estado.

O SalCine prevê a criação da Salvador Film Comission, que irá atrair produções e fomentar a criação de festivais na cidade, simplificando todo o processo audiovisual em Salvador, através de um balcão único para liberações, orientações e catálogo de locações. A Salvador Film Comission também irá destacar o potencial da cidade para gravar em locações externas e estabelecer estruturas de grande porte para filmagens indoor.