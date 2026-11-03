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Prefeitura baiana abre concurso com vagas imediatas na saúde e educação e jornada de 20h semanais

Inscrições já estão abertas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:14

Mairi
Mairi Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Mairi, no centro-norte da Bahia, está com inscrições abertas para um concurso público com vagas imediatas nas áreas de saúde e educação. Ao todo, são oferecidas oportunidades para cargos de níveis médio e superior, com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1.699,29 a R$ 3.242.

Na Secretaria Municipal da Saúde, as vagas são para agente comunitário de saúde (3), técnico de informática (1) e auxiliar administrativo (1).

Já na Secretaria Municipal da Educação, as oportunidades são para professor nível I nas áreas de Ciências da Natureza (1), Linguagens (1), Pedagogia (6), Educação Especial (1) e Matemática (1). Também há vagas para técnico em informática (2) e assistente administrativo educacional (3).

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de novembro, pelo site do INETE. A taxa é de R$ 90 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior.

A seleção contará com prova objetiva, prevista para 21 de fevereiro de 2027, em Mairi, além de prova de títulos para os cargos de nível superior. Candidatos às vagas reservadas também passarão por etapa de heteroidentificação.

Os aprovados serão convocados conforme a necessidade do município e estarão sujeitos ao regime estatutário. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Veja vagas, cargos e salários do concurso da Câmara dos Deputados

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