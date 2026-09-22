NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários

Inscrições começam nesta terça-feira (22)

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:38

Catu (BA) Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Catu, na Bahia, publicou na segunda-feira (21) o edital de abertura do novo concurso público do município. O certame oferece 190 oportunidades, sendo 148 vagas imediatas e 42 para cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4,6 mil.

As inscrições começam nesta terça-feira (22) e seguem até 30 de outubro, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, a PASSAPORTE PDH.

Entre os cargos estão Agente de Trânsito, Assistente Administrativo, Assistente Social, Biomédico, Coordenador Pedagógico, Enfermeiro, Fiscal de Meio Ambiente, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo Educacional, Terapeuta Ocupacional e diferentes funções para professores.

Veja salários e cargos do concurso da Prefeitura Municipal de Catu 1 de 8

Entre os valores previstos estão R$ 1.621 para Agente de Trânsito e Assistente Administrativo, R$ 2.345,08 para Coordenador Pedagógico e diversos cargos de professor, R$ 3 mil para Biomédico e Terapeuta Ocupacional e R$ 4.318,18 para Enfermeiro. O cargo de Professor Especialista em Cultura Digital tem vencimento básico de R$ 4.690,16, para jornada de 40 horas semanais.

As taxas de inscrição são de R$ 65 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior. Candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital poderão solicitar isenção nos dias 22 e 23 de setembro.

A prova objetiva está prevista para 22 de novembro, nos turnos matutino e vespertino, conforme o cargo. Para as funções de nível superior, haverá também questão discursiva e prova de títulos. O cargo de Agente de Trânsito terá ainda prova prática/TAF.