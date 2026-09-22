Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários

Inscrições começam nesta terça-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 08:38

Catu (BA)
Catu (BA) Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Catu, na Bahia, publicou na segunda-feira (21) o edital de abertura do novo concurso público do município. O certame oferece 190 oportunidades, sendo 148 vagas imediatas e 42 para cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. Os salários chegam a R$ 4,6 mil.

As inscrições começam nesta terça-feira (22) e seguem até 30 de outubro, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, a PASSAPORTE PDH.

Entre os cargos estão Agente de Trânsito, Assistente Administrativo, Assistente Social, Biomédico, Coordenador Pedagógico, Enfermeiro, Fiscal de Meio Ambiente, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo Educacional, Terapeuta Ocupacional e diferentes funções para professores.

Veja salários e cargos do concurso da Prefeitura Municipal de Catu

Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital
Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital
Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital
Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital
Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital
Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital
Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital
Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital
1 de 8
Prefeitura baiana abre concurso público com 190 vagas e carga horária de 20h; veja salários por Edital

Entre os valores previstos estão R$ 1.621 para Agente de Trânsito e Assistente Administrativo, R$ 2.345,08 para Coordenador Pedagógico e diversos cargos de professor, R$ 3 mil para Biomédico e Terapeuta Ocupacional e R$ 4.318,18 para Enfermeiro. O cargo de Professor Especialista em Cultura Digital tem vencimento básico de R$ 4.690,16, para jornada de 40 horas semanais.

As taxas de inscrição são de R$ 65 para cargos de nível médio e R$ 100 para nível superior. Candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital poderão solicitar isenção nos dias 22 e 23 de setembro.

A prova objetiva está prevista para 22 de novembro, nos turnos matutino e vespertino, conforme o cargo. Para as funções de nível superior, haverá também questão discursiva e prova de títulos. O cargo de Agente de Trânsito terá ainda prova prática/TAF.

O local de realização da prova será divulgado a partir de 16 de novembro. O resultado final está previsto para 23 de dezembro de 2026.

Mais recentes

Imagem - Homem é preso suspeito de estuprar mulher de 76 anos no sul da Bahia

Homem é preso suspeito de estuprar mulher de 76 anos no sul da Bahia
Imagem - Teleférico de Salvador de 4,3 km com ligação ao metrô avança para nova etapa

Teleférico de Salvador de 4,3 km com ligação ao metrô avança para nova etapa
Imagem - Funcionários da Caixa rejeitam proposta do banco e mantêm greve na Bahia

Funcionários da Caixa rejeitam proposta do banco e mantêm greve na Bahia