SUSPEITA DE SURTO

Prefeitura baiana acende alerta e suspende aulas após casos de sarna humana em escolas

Aulas presenciais da rede municipal foram interrompidas para conter a transmissão

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:39

Prefeitura baiana acende alerta e suspende aulas após casos de sarna humana em escolas Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, no extremo oeste da Bahia, suspendeu as aulas presenciais da rede municipal de ensino após o registro de diversos casos suspeitos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana. Pelo menos 80 alunos com suspeita da doença foram atendidos depois que os primeiros casos foram identificados em escolas do município.

As atividades presenciais foram suspensas na sexta-feira (6), na segunda (9) e nesta terça-feira (10). Durante o período, os estudantes terão atividades remotas. A previsão é que as aulas sejam retomadas na quarta-feira (11). A prefeitura também recomendou que as redes estadual e particular adotassem a mesma medida. Uma escola estadual confirmou a suspensão das atividades.

Sarna humana: conheça a doença 1 de 6

Para tentar conter a transmissão, a Secretaria Municipal da Saúde organizou uma força-tarefa com atendimento exclusivo para pessoas com suspeita de escabiose. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Sady Carnot Falcão, Alzira Lisboa Serpa e Osvaldo Santiago Barbosa funcionaram das 8h às 16h, com atendimento médico voltado aos casos suspeitos, no fim de semana.

O que é escabiose e quais são os sintomas?

A escabiose é uma doença de pele causada por um ácaro e transmitida principalmente pelo contato direto e prolongado entre pessoas. O principal sintoma é a coceira intensa, que costuma piorar durante a noite. Também podem surgir pequenas bolinhas vermelhas, feridas provocadas pelo ato de coçar e linhas finas na pele, formadas pelos túneis escavados pelo parasita.

As lesões aparecem com frequência entre os dedos das mãos, nos punhos, nas axilas, na região do umbigo, nas nádegas, nas mamas e nos órgãos genitais. Em adultos, a cabeça geralmente não é afetada.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato próximo entre a pele de uma pessoa infectada e a de outra. Em situações menos frequentes, também pode acontecer pelo compartilhamento de roupas, toalhas e lençóis contaminados. Animais de estimação não transmitem a escabiose humana.

O tratamento deve ser orientado por um profissional de saúde e pode incluir medicamentos de uso tópico, como permetrina e benzoato de benzila, ou medicamentos orais, a depender da avaliação médica.

Pessoas que moram na mesma casa e contatos íntimos também podem precisar de tratamento simultâneo, mesmo que ainda não apresentem sintomas. A medida ajuda a evitar novas transmissões entre pessoas próximas.

Segundo a orientação da Secretaria de Saúde, quem apresentar sintomas ou tiver contato próximo com alguém com suspeita da doença deve procurar atendimento nas UBS. A recomendação é evitar a procura pelo hospital municipal para casos que não sejam de urgência, preservando a unidade para atendimentos mais graves.