SEM FESTA

Prefeitura baiana cancela programação de Natal 2026 após vendaval

Gestão também suspendeu festa literária

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07:13

Prefeitura baiana cancela programação de Natal 2026 após vendaval Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Santo Estêvão, no nordeste baiano, anunciou o cancelamento da programação do Santo Natal 2026, prevista para dezembro, após o forte vendaval que atingiu o município. A decisão foi comunicada pelo prefeito durante uma coletiva de imprensa realizada no final da tarde de domingo (15). A gestão também suspendeu a 3ª Festa Literária de Santo Estêvão (FLISE), que aconteceria na próxima semana.

Segundo a administração municipal, a medida foi tomada diante da situação de emergência e da necessidade de concentrar esforços e recursos no atendimento à população, na assistência às famílias atingidas e na recuperação de estruturas danificadas.

Entre os locais afetados estão residências, escolas, prédios de secretarias municipais, a Câmara de Vereadores, o Estádio Municipal e o Centro de Abastecimento. O cenário foi avaliado durante uma reunião de gerenciamento de crise no gabinete municipal, com a participação do vice-prefeito, secretários, vereadores e representantes da Defesa Civil do Estado e da Secretaria da Saúde da Bahia.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

A prefeitura também articula apoio dos governos estadual e federal para obter recursos destinados à assistência humanitária e à recuperação dos danos. Entre as medidas previstas estão o levantamento oficial dos prejuízos, o registro das ocorrências no sistema de informações sobre desastres e a solicitação de suporte complementar da Defesa Civil.

Segundo a gestão, a prioridade é atender as famílias que tiveram as casas destruídas ou danificadas e precisam de abrigo ou ajuda emergencial. A Secretaria Municipal de Assistência Social realiza o levantamento das pessoas atingidas para identificar as necessidades e organizar a distribuição de itens essenciais.

Moradores que precisam de assistência podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou o Setor de Habitação do município. Confira os contatos:

CRAS Sede: (75) 99861-3230

CRAS Sítio do Aragão: (75) 99862-8794

Setor de Habitação: (75) 98189-5709

Setor de Habitação: (75) 98244-7535