Prefeitura de Feira convoca candidatos aprovados no processo seletivo do SAMU

A Prefeitura de Feira de Santana convocou os candidatos aprovados no processo seletivo (Reda) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para entrega dos documentos. A lista com os nomes dos convocados está no Diário Oficial de sexta-feira (1º).



Os candidatos devem comparecer ao Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, situada na Av. Sampaio, 344, no prazo máximo de 30 dias corridos, contados da data da publicação, munidos de documentos pessoais: CPF, Cartão PIS ou PASEP (caso não seja o primeiro contrato de trabalho); RG, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ) foto colorida 3x4, Comprovante de residência e Certificado Militar (comprovar que está em dia com as obrigações militares, se for sexo masculino).