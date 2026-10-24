CONCURSO

Prefeitura de Feira de Santana convoca 136 aprovados em concurso público; veja cargos e prazo para apresentar documentos

Convocação contempla 19 cargos, incluindo enfermeiro, psicólogo, guarda municipal e assistente administrativo; candidatos têm 30 dias para comparecer à Secretaria de Administração

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:59

Prefeitura de Feira de Santana Crédito: Reprodução/ ACM

A Prefeitura de Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, convocou 136 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2024. A relação foi divulgada neste sábado (24), no Diário Oficial do Município, e contempla profissionais de diferentes áreas, como saúde, administração, segurança pública e assistência social.

Os convocados devem apresentar a documentação necessária para dar continuidade ao processo de ingresso no serviço público municipal. O prazo é de 30 dias corridos, contados a partir da publicação do edital.

12 lugares em Feira de Santana que não existem mais e deixaram saudade 1 de 12

O atendimento será realizado no Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração, localizado na Avenida Sampaio, nº 344, no Centro de Feira de Santana. Os candidatos precisam levar os documentos originais acompanhados de cópias para conferência e autenticação. A lista de exigências pode variar de acordo com o cargo para o qual cada participante foi aprovado.

Entre os documentos solicitados estão carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, carteira de trabalho, comprovante de residência atualizado e certificados que comprovem a escolaridade exigida para a função.

A prefeitura também exige certidões negativas criminais das Justiças Federal e Estadual, folha de antecedentes da Polícia Civil e certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Quais cargos foram contemplados?

A nova convocação abrange 19 cargos previstos no concurso de 2024. Confira a relação:

- Administrador

- Agente de Combate às Endemias

- Agente de Portaria

- Analista de Sistemas

- Analista Jurídico

- Arquiteto

- Assistente Administrativo

- Bibliotecário

- Economista

- Enfermeiro

- Fiscal de Serviços Públicos

- Guarda Municipal – Segunda Classe

- Intérprete de Libras

- Motorista

- Nutricionista

- Orientador Social

- Psicólogo

- Técnico em Administração Hospitalar

- Técnico em Agropecuária

O que acontece se o candidato não puder comparecer?

Quem estiver impossibilitado de comparecer pessoalmente poderá enviar um representante para realizar a entrega dos documentos. Nesse caso, será necessário apresentar uma procuração com firma reconhecida em cartório.

A administração municipal orienta que os aprovados verifiquem atentamente as exigências específicas de cada função antes de comparecer ao atendimento.

Para o cargo de agente de combate às endemias, por exemplo, é necessário comprovar a conclusão do ensino médio e apresentar certificado de curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas.

Onde consultar a lista de aprovados?