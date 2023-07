Prefeitura de Itabuna anuncia concurso público com 487 vagas

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), anunciou na manhã desta segunda-feira (17). A realização de concurso público para o chamamento imediato de 487 vagas em 46 cargos do serviço público municipal, além de cerca de 1.000 vagas para o cadastro de reserva.



As inscrições começam a partir do meio-dia desta terça-feira (18), e prosseguem até o dia 8 de agosto. As provas serão aplicadas no dia 3 de setembro.



O edital com as informações pode ser acessado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município desta segunda-feira (17) ou no site da empresa Objetiva, responsável pela organização do certame.