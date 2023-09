Prefeitura de Salvador confirma entrega da Casa da Mulher Brasileira para outubro

Prevista para ser entregue neste ano, a Casa da Mulher Brasileira, localizada na Avenida Tancredo Neves, passa por ajustes finais antes de sua inauguração. De acordo com a Prefeitura de Salvador, responsável pela obra, o espaço já está com toda infraestrutura concluída, faltando apenas a colocação de mobiliários para entrar em funcionamento. A previsão é de que o local seja entregue em outubro, segundo o prefeito Bruno Reis, após vistoria realizada nesta quinta-feira (21).

O edifício reunirá ações integradas à rede de proteção e atendimento humanizado para o público feminino na cidade. “Neste local, vamos instalar diversos serviços de apoio à mulher e, em especial, de combate à violência doméstica, em parceria com o Tribunal de Justiça, da Defensoria do Estado, do Ministério Público e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Agora no mês de outubro vamos inaugurá-lo, e as mulheres da nossa cidade terão um ponto de apoio e mais proteção”, disse o prefeito, acompanhado de outros gestores municipais.