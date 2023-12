Prefeitura de Salvador divulga prorrogação do Proturismo

A Prefeitura de Salvador prorrogou nesta sexta-feira (1º) o Proturismo (Programa Especial de Incentivos Fiscais à Atividade Turística), que mantém o desconto de até 40% no IPTU anual para os hotéis da capital baiana em 2024. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (1º).



O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA), Luciano Lopes, repercutindo a prorrogação, afirmou que ela foi solicitada pela entidade em setembro deste ano à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e ao prefeito Bruno Reis, considerando que os hotéis de Salvador estão com grandes prejuízos acumulados decorrentes da pandemia.