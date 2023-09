Prefeitura de Salvador inicia novo modelo para credenciamento de ambulantes

O novo edital que trata do credenciamento de ambulantes para festas populares de Salvador foi lançado nesta sexta-feira (1º), detalhando o que é necessário fazer para trabalhar nas festividades da capital baiana até o Carnaval de 2024. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), o cadastramento de interessados será feito exclusivamente pela internet ( clique aqui ), de 11 de setembro a 10 de outubro. A ideia é diminuir número de filas.

O novo modelo foi anunciado em maio, depois de discussões entre a prefeitura e a categoria, com participação da Defensoria Pública do Estado (DPE-BA) e Ministério Público do Trabalho (MPT).