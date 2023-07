Prefeitura de Salvador lança ciclo de debates em prol do Centro Histórico e Comércio

Fernando Quiroz, Paulo Miguez, Pedro Tourinho, Isabel de Paula e Tânia Scofielt, respectivamente. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

O ciclo de debates ‘Pensar a Cidade: Reflexões para o Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio de Salvador’ começou nesta terça-feira (04), no Centro Cultural da Câmara dos Vereadores da capital baiana. O evento, desenvolvido para destacar ações de melhoria para o espaço urbano, é aberto ao público e teve a Reabilitação Urbana como tema do debate inaugural.



Ao todo, serão quatro encontros. Cada um deles está agendado para acontecer às terças-feiras do mês de julho, sempre às 14h, no Centro Cultural da Câmara, na Praça Municipal. A cada discussão, um palestrante anfitrião receberá um palestrante convidado para dividir com o público experiências nacionais e internacionais que se conectem com a realidade do Centro Histórico e da região do Comércio da cidade.

Realizado pela Prefeitura de Salvador em parceria com a representação da Unesco no Brasil, o objetivo é que o evento contribua para o desenvolvimento de ações futuras do Distrito Cultural do Centro Histórico e Comércio. Nesta terça, o debate ficou a cargo da presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) e arquiteta, Tânia Scofield, que recebeu o também arquiteto, Pedro Baganha, responsável pelas áreas de Urbanismo, Espaço Público e Habitação da cidade do Porto, em Portugal.

Pedro Baganha e Tânia Scofield comandam primeiro dia do Pensar a Cidade. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Durante a sua apresentação, Baganha contou a história de formação do centro histórico da cidade portuguesa, destacando as semelhanças com a região histórica de Salvador. Além disso, pontuou os problemas do local e as intervenções realizadas pelo poder público para superá-los. De acordo com ele, a parceria entre a administração pública e o setor privado e o turismo foram os elementos essenciais para as melhorias.

"Para além de salvaguardar o bem de um patrimônio da humanidade, que hoje é um local reabitado, mas que sofre pressões do turismo excludente e do conflito entre a função turística e a função residencial, nós estamos preocupados com as zonas mais degradadas, seja em termos físicos ou sociais. [...] Uma boa cidade para os nossos habitantes, é uma cidade boa para quem nos visita", destacou Baganha.

A presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) - órgão responsável pelo planejamento urbano de Salvador - falou em seguida, apresentando os projetos realizados na cidade e no centro desde 2017. Entre eles, a revitalização da Estação Barroquinha. A gestora também destacou que a prefeitura segue trabalhando para evidenciar o centro histórico.

“Nos próximos ciclos de debate, traremos a discussão específica sobre o programa de habitação do Centro Histórico. Um programa de interesse social e de mercado. Nós já temos hoje, todos os imóveis [do Centro Histórico] cadastrados, sabemos a situação fundiária de cada um deles, junto à Prefeitura de Salvador e a Superintendência do Patrimônio da União na Bahia”, pontuou Tânia Scofield.

A participação dela e do arquiteto português foi precedida por uma mesa de abertura composta pelo secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Pedro Tourinho, o reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Paulo Miguez, e outras autoridades. Para o gestor da Secult, o evento é um importante elemento na missão de Salvador ser uma cidade bem resolvida com o seu Centro Histórico.

“É muito importante para a gente ver que essa discussão está tendo esse quorum. Eu costumo dizer que nenhuma cidade histórica é bem resolvida se não tiver o seu centro histórico bem resolvido. Se você passar por todas as cidades históricas do mundo, é difícil você ver uma que foi muito para frente sem ter resolvido o centro histórico”

Nos próximos encontros, os temas debatidos serão: Habitação em Áreas Centrais, Dimensão Social e Vulnerabilidades em Áreas Centrais e, por último, Cidades e Cultura. Não é preciso fazer inscrição para acompanhar as palestras. Os interessados só precisam comparecer e assinar a lista de presença disponibilizada no local. O público poderá fazer perguntas ao final das discussões.

Próximos encontros:

Dia 11/07 - Habitação em Áreas Centrais

Dia 18/07 - Dimensão Social e Vulnerabilidades em Áreas Centrais