TRANSPORTE

Prefeitura de Salvador negocia aquisição de bondes modernos sem trilhos para corredor entre Pirajá e Lapa

Tecnologia de última geração, anunciada nesta sexta-feira (13) por São Paulo e aprovada por mais de 93% dos usuários em testes na Região Metropolitana de Curitiba, oferece transporte elétrico, maior conforto e dispensa a implantação de trilhos convencionais

Pombo Correio

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 21:48

Transporte não precisa de trilhos convencionais Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador negocia a aquisição de uma nova geração de veículos elétricos para o transporte coletivo da capital baiana. Conhecidos como bondes urbanos digitais, os equipamentos representam uma alternativa tecnológica ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), combinando características de sistemas ferroviários com a flexibilidade de circulação sobre pneus.

O objetivo do município é estudar a implantação dos novos veículos no corredor que ligará a Estação Pirajá à região da Lapa, passando pelas avenidas Gal Costa e Professor Pinto de Aguiar, ampliando a oferta de transporte de alta capacidade e proporcionando mais conforto à população.

Nesta quinta-feira (12), o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, reuniu-se com um representante da solução tecnológica no Brasil para discutir as características dos veículos e as possibilidades de implantação em Salvador. A Prefeitura também avalia a viabilidade de financiar a contratação por meio dos recursos do empréstimo firmado pelo Município com o Banco Mundial, observadas as condições da operação de crédito, as exigências do organismo internacional e os procedimentos legais de contratação.

A tecnologia, denominada DRT (Digital Rail Transit), ganhou destaque nacional nesta sexta-feira (13), quando a Prefeitura de São Paulo autorizou a implantação do chamado Bonde São Paulo. O projeto contempla veículos elétricos que dispensam trilhos metálicos e são orientados por um sistema digital de guiamento.

Na capital paulista, o projeto deverá atender mais de 120 mil passageiros por dia, com integração a estações de metrô, trens e terminais de ônibus. Os veículos terão capacidade aproximada de 250 passageiros por composição, segundo os parâmetros divulgados pela administração municipal.

Para Salvador, a principal vantagem da tecnologia está na possibilidade de modernizar corredores de transporte sem a necessidade de implantar toda a infraestrutura ferroviária convencional, o que pode reduzir intervenções urbanas, custos e prazos de implantação.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura para modernizar o transporte público da cidade.

“Esse é um exemplo de que existem tecnologias modernas e estruturadas que dispensam a colocação de trilhos e atendem muito bem aos passageiros. São veículos zero-quilômetro, com zero emissão de poluentes na operação e muito mais conforto para quem utiliza o transporte coletivo. Faz parte de toda a construção que temos feito para melhorar o transporte na nossa cidade”, destacou o secretário.

Experiência em Curitiba tem aprovação superior a 93%

O interesse de Salvador pela tecnologia também considera os resultados dos testes realizados na Região Metropolitana de Curitiba, onde o Bonde Urbano Digital foi colocado em circulação entre os municípios de Pinhais e Piraquara.

Ao longo de dez meses, o veículo transportou 10.879 passageiros, percorreu 6.433 quilômetros e realizou 633 viagens. Pesquisa conduzida pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná apontou aprovação de 93,1% entre os usuários, com nota média de 8,78 em uma escala de zero a dez.

O desempenho reforçou o potencial da tecnologia como alternativa para sistemas urbanos de transporte de média capacidade. Entre os atributos destacados estão a climatização, a acessibilidade, o baixo nível de ruído e o conforto proporcionado pelos veículos articulados de grande porte.

Salvador aposta em modernização e sustentabilidade

Além de não emitir gases poluentes pelo escapamento durante a operação, os bondes digitais são movidos a eletricidade e utilizam sistemas de guiamento capazes de orientar os veículos em trajetos previamente definidos.

A ausência de trilhos convencionais permite estudar sua utilização em corredores existentes, embora sejam necessárias adequações de pavimento, estações, sistemas de recarga e infraestrutura de manutenção.

No caso de Salvador, a proposta de ligação entre Pirajá e Lapa pelas avenidas Gal Costa e Professor Pinto de Aguiar deverá passar por avaliações técnicas de demanda, capacidade operacional, infraestrutura, custos e integração com a rede municipal de transporte.

A intenção da administração municipal é ampliar a oferta de deslocamentos confortáveis e eficientes em corredores estratégicos, fortalecendo a conexão entre diferentes regiões da cidade e oferecendo uma alternativa mais sustentável ao transporte convencional.

A iniciativa integra uma política de modernização que envolve renovação de frota, ampliação de veículos com ar-condicionado, incorporação de ônibus elétricos e busca por novas soluções tecnológicas.

“Estamos olhando para o que existe de mais moderno no mundo, sem perder de vista a realidade de Salvador. O compromisso é buscar soluções eficientes, sustentáveis e que representem uma melhoria concreta na vida das pessoas”, concluiu o secretário.