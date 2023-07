Prefeitura deve inaugurar Casa da Mulher Brasileira em agosto

Bruno Reis teve reunião com gestores. Crédito: Betto Jr/Secom

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, e a secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo, realizaram uma reunião com gestores da pasta nessa terça-feira (18), fazendo um balanço das ações em andamento e discutindo projetos para o futuro. O andamento da obra da Casa da Mulher Brasileira foi um tema, com informação de que a inauguração do espaço deve ser até o fim de agosto. Outro ponto levantado foi o plano para implantação de seis novas sedes do Conselho Tutelar em Salvador até o ano que vem. Isso ampliaria a rede das atuais 18 unidades para 24.

“Tenho feito reuniões em todas as secretarias, fundações, autarquias e empresas públicas para discutir com as equipes os compromissos que estão no planejamento estratégico, no plano de governo, assim como novos projetos. Os compromissos da SMPJ estão cumpridos. Iremos estudar a implantação de um centro municipal de juventude, ampliar ainda mais o programa Ingressar, ou seja, uma série de ideias que a gente planeja tirar do papel”, explicou Bruno Reis.

Situada na Avenida Tancredo Neves, a Casa da Mulher Brasileira está em fase final de construção e reunirá diversas ações integradas à rede de proteção e atendimento humanizado. O espaço funcionará em uma estrutura com 3,5 mil m² e contará com acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia especializada, Promotoria de Justiça especializada, Núcleo Especializado da Defensoria Pública, Juizado de Violência Doméstica, alojamento de passagem, brinquedoteca, central de transporte e ações de autonomia econômica. O atendimento será 24 horas, durante todos os dias da semana.

De acordo com a SPMJ, os termos de colaboração com os entes envolvidos na iniciativa já foram firmados. “É uma casa que será gerida pela Prefeitura de forma administrativa e, na parte de serviços, haverá gestão compartilhada com o governo do estado e outros órgãos como Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, Polícia Civil. Um grande investimento que totalizará mais de R$ 14 milhões e que fará muita diferença para a pauta de violência contra a mulher na cidade”, explicou Fernanda Lôrdelo.

Combate à violência

A SPMJ divulgou um levantamento de ações que fazem parte do planejamento estratégico da atual gestão e que já estão em andamento em relação ao tema. Um dos compromissos foi o lançamento do programa Salvador Delas, implementado ainda em 2021, que culminou nas criações do Comitê de Enfrentamento à Violência Institucional, do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento ao Feminicídio (NEF) e no programa Alerta Salvador.

Pelo NEF, 157 homens agressores participaram de grupos reflexivos para a não reincidência de violência. Além disso, 118 homens ainda estão em acompanhamento. “Hoje, a gente serve de modelo para outros municípios. A cidade de Porto Seguro, por exemplo, implantou (o NEF) com base no que a gente faz aqui”, lembrou Fernanda Lordêlo.

Em apenas seis meses de 2023, o Alerta Salvador - voltado para o desenvolvimento de medidas dedicadas à promoção à equidade de gênero, em especial, em situações de violência doméstica e familiar contra mulheres - totalizou 6.948 atendimentos nos Centros de Referência de Atenção à Mulher, superando 2022, quando foram contabilizados 6.501.

Cursos e capacitações

Outro ponto importante para a gestão é oferecer cursos e qualificação profissional gratuita para garantir o fortalecimento da geração de renda das mulheres.

A secretaria desenvolveu o programa Mulheres em Foco, cujo guarda-chuva engloba iniciativas como Marias na Construção, dedicado a capacitar mulheres para atuar na construção civil; o SPMJ Gourmet, para formação na área de alimentos, a exemplo de padeira; e Beleza Pura, para qualificação na área de beleza, como assistente de cabeleireiro, barbeira, manicure e design de sobrancelhas.

Outra iniciativa é o programa Mulher no Volante, que oferece formação de motoristas profissionais em diversas categorias. Segundo dados da pasta, 649 mulheres foram certificadas em 2023. Este ano deve superar 2022, ocasião em que 839 inscritas passaram por algumas das capacitações do Mulheres em Foco.

Conselho Tutelar

Uma das novidades para a área de políticas de proteção à infância e juventude é fortalecer a atuação do Conselho Tutelar. Mais seis novas sedes serão implantadas até 2024. A Prefeitura estuda implantá-las no Nordeste de Amaralina, Águas Claras, Cabula, Jardim das Margaridas, Brotas e Subúrbio.

“Já há resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e estamos na busca dos novos espaços. Faremos estudo de georreferencimanento para identificar onde os postos precisam ficar, para atingir melhor o atendimento à população”, pontuou Lordêlo.

A prova para seleção dos novos conselheiros, acrescentou, teve a primeira etapa realizada no final de semana, com cerca de 550 participantes e abstenção de 5%. Em janeiro de 2024, a nova gestão com 120 conselheiros tomará posse.

Pré-vestibular

Através do projeto Ingressar, a SPMJ também vai ampliar cursos de preparação para jovens que desejam fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou o vestibular. A ideia é reunir grandes professores de diferentes disciplinas para realização de aulões. Neste semestre, o órgão municipal contabilizou 1.534 inscritos, sendo que 670 já entregaram documentação para participar das atividades.

Parcerias com OSC

Através de recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), a Prefeitura lançou edital e selecionou 22 projetos de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para o desenvolvimento de ações, programas e projetos específicos de atendimento à criança e ao adolescente. A iniciativa contou com aporte de R$ 6 milhões.