Prefeitura e Ilê Aiyê alinham parceria para oferecer cursos e educação infantil no Curuzu

Bruno Reis, Vovô do Ilê e o secretário Pedro Tourinho. Crédito: Valter Pontes/Prefeitura de Salvador

O prefeito Bruno Reis visitou nesta sexta (21) a sede do Ilê Aiyê, onde se reuniu com o presidente da entidade, Vovô do Ilê, para debater a requalificação total do prédio, que fica no Curuzu. Além disso, foi fechada uma parceria para implantar ali um centro de convenções, cursos profissionalizantes, aulas para Educação Infantil e outras atividades para a comunidade, usando a estrutura do Ilê.



A prefeitura quer iniciar as ações em 2024, ano em que o Ilê completa, em novembro, seus 50 anos.

“O Ilê Aiyê completa no ano que vem 50 anos de serviços prestados à nossa cidade. Hoje, estamos aqui com o objetivo de implantar, na Senzala do Barro Preto, uma série de ações. Por exemplo, retomar a escola infantil que antes funcionava aqui. A equipe da Educação (Smed) veio com esse objetivo. Também queremos implantar aqui um centro de convivência social, em parceria com a Fundação Cidade Mãe, para que no contraturno das aulas as crianças tenham diversas atividades como aulas de música, de dança, de arte, de teatro, de capoeira. Queremos movimentar ainda mais esse espaço, que é conhecido no mundo todo e que, agora, a gente espera com essa parceria fortalecê-lo ainda mais”, disse o prefeito.

O prédio sede do Ilê tem oito andares e conta com laboratórios de informática, salas de aula, de pintura, uma cozinha industrial e outos espaços.

A ideia da prefeitura é que a Smed implante no espaço cursos profissionalizantes para a comunidade do Curuzu, nas áreas de colunária, cozinha industrial, corte e costura, informática e outras.

Além disso, a Secult pode instalar ali um centro de convenções, incluindo a Senzala do Barro Preto faça parte do circuito Rolê Afro, um roteiro de afroturismo que Salvador está desenvolvendo. O espaço também poderá entrar na rota do turismo de negócios, recebendo eventos corporativos.

A obra prevê também a climatização completa do complexo. O projeto ainda será elaborado e apresentado para aprovação do Ilê.

"O prédio do Ilê foi inaugurado em 2003, já são quase 20 anos. Então, a ideia é climatizar especialmente a arena e essas salas de serviços à comunidade. Para que a escola possa funcionar, para que os cursos profissionalizantes possam ocorrer, para que possamos ter aqui ensaios, shows, apresentações artísticas e teatrais. O pontapé para tudo isso é fazer uma grande requalificação da estrutura”, acrescenta Bruno Reis.