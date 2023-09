Prefeitura e Osid fecham parceria em espaço de reabilitação para idosos

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) firmaram uma parceria para a requalificação da praça do Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães, no Bonfim. Com vigência até agosto de 2025, o termo de fomento assinado promoverá o repasse no valor de mais de R$ 1,2 milhão, proveniente do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI).



O objetivo é oferecer aos idosos atendidos pela instituição um espaço ao ar livre para a realização de atividades de reabilitação física e emocional. O titular da Sempre, Júnior Magalhães, celebrou a iniciativa, destacando os esforços para ajudar na obra.