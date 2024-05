OPORTUNIDADE

Prefeitura e Parque Social abrem seleção para 50 vagas de estágio

Selecionados atuarão no programa Agente de Empreendedorismo

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 15:18

Prefeitura e Parque Social abrem seleção para 50 vagas de estágio Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), em parceria com o Parque Social, está com inscrições abertas para o processo seletivo com o objetivo de preencher 50 vagas de estágio para estudantes do ensino superior. Os selecionados atuarão no programa Agente de Empreendedorismo.

Os candidatos devem estar regularmente matriculados e frequentando cursos de Administração, Economia, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão Comercial, e Tecnologia em Gestão e Empreendedorismo. As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 7 através do site (clique aqui).

Os interessados precisam estar cursando entre o 2º e o penúltimo semestre do curso, possuir cadastro de candidato no site do CIDE RH, ter concluído pelo menos 10% do curso e estar matriculados em uma instituição de ensino superior no turno noturno ou na modalidade de Ensino a Distância (EaD), também cadastradas no CIDE.

A diretora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Mariana Trocoli, comentou sobre o processo seletivo. “São 50 vagas, sendo 10% reservadas para as candidatas filhas de mulheres vítimas de violência doméstica e 10% para os candidatos com deficiência. O estagiário receberá uma bolsa de complementação educacional no valor de R$1.063,97 para uma carga horária de seis horas diárias”, explicou.

Para a diretora-geral do Parque Social, Sandra Paranhos, o programa Agente de Empreendedorismo proporciona uma experiência importante para o desenvolvimento profissional e pessoal. “Nossos estagiários têm a oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos na prática, contribuindo significativamente para o ecossistema empreendedor local e adquirindo habilidades que serão essenciais em suas futuras carreiras”, afirmou.

Programa