Prefeitura e Unesco promovem debate sobre habitação em Salvador

Crédito: Foto: Jefferson Peixoto/ Secom

Mais uma edição do ciclo de debates promovido através de uma parceria entre a Prefeitura de Salvador e a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) acontece nesta terça-feira (11). Trazendo o tema “Habitação em Áreas Centrais”, o encontro será realizado a partir das 14h, no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, na Praça Municipal.



O evento contará com a presença do subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Thiago Dias; do músico, cantor, compositor e embaixador Ibero-americano da Cultura pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB), Carlinhos Brown; e da arquiteta urbanista e diretora de Planejamento da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Beatriz Cerqueira.

Na ocasião, Thiago Dias vai falar sobre as experiências junto ao Projeto Reviver Centro do Rio de Janeiro, principal estratégia da prefeitura fluminense para a região central da cidade, de incentivo ao uso habitacional, somando-se à iniciativa anterior que compreendia a área portuária, o Porto Maravilha. Em junho de 2021, entrou em vigor no Rio de Janeiro um pacote de leis do Plano Urbano Reviver Centro, com uma série de incentivos para agentes do setor imobiliário que optem por investir na área, bem como um conjunto de instrumentos urbanísticos que viabilizam os investimentos em novas habitações.

Já Carlinhos Brown é um agente de transformação social, com realização de ações no bairro do Candeal, a exemplo do grupo Timbalada e do Candyall Guetho Square, e que contribui com o Projeto Pilar, onde está situada sua outra iniciativa, o Museu du Ritmo. Para o artista, as lideranças precisam se reunir para pensar e repensar Salvador, seguindo a premissa de que uma cidade pertence a todos, mas principalmente aos residentes.

Ele completa que, se o morador se sente respeitado, a cidade fica mais atrativa para os visitantes e proporciona mais vivências entre esses públicos. “E ainda posso acrescentar: se nesse contexto a cultura é visível, respeitada e exercida, aí sim temos a policidade vibrante e com poucos conflitos”, declara.

Para Beatriz Cerqueira, que coordenou os estudos municipais sobre ocupação dos imóveis vazios ociosos e em ruínas para o uso predominantemente habitacional em suas diversas modalidades, o tema “pensar a cidade” foi proposto na perspectiva de contribuir com uma discussão pública desta pauta e de outras muito importantes para o desenvolvimento do território.

Ciclo de palestras

Durante o ciclo, os debates vão tratar de áreas soteropolitanas como Centro Histórico e o bairro do Comércio, propondo uma reflexão sobre as ações voltadas à dinamização da região. Os encontros também discutirão aspectos como a reabilitação urbana, dimensão social e vulnerabilidade em áreas centrais, além de cidades e cultura. Iniciados na última terça-feira (4), os encontros também acontecem nos dias 18, com o tema “Dimensão Social e Vulnerabilidades em Áreas Centrais”, e 25 de julho, com a temática “Cidades e Cultura”.

Os encontros são abertos ao público e contam com a participação de comerciantes locais, lideranças comunitárias e representantes de grupos diversos relacionados ao Centro Histórico. Ao final do ciclo de debates, uma oficina de trabalho será realizada no dia 26 de julho para discutir os encaminhamentos futuros das proposições do projeto e das reflexões dos debates realizados ao longo do mês.