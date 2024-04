REFORMA TOTAL

Prefeitura entrega mais de 100 imóveis reformados em Brotas

49.816 casas já foram revitalizadas na capital

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 09:39

Prefeitura entrega imóveis reformados pelo Morar Melhor em comunidade de Brotas e nova praça no Horto Florestal Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura entregou na quinta-feira (11) mais 100 imóveis reformados pelo programa Morar Melhor na Rua 19 de Maio, na comunidade do Buraco da Gia, em Brotas. Além do prefeito Bruno Reis, estiveram presentes o titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Francisco Torreão, e demais autoridades municipais.

É a terceira vez que o programa Morar Melhor contempla comunidades no bairro de Brotas. Por meio do programa são executados serviços que vão desde pintura e reboco à colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário. No total, o bairro já conta com 1.183 casas reformadas.

O prefeito destacou que o Morar Melhor exerce um trabalho que impacta na educação, na área social e no combate à violência. “Os depoimentos são sempre os mesmos quando fazemos entregas do programa. E tem uma frase que sempre faz parte do meu discurso nestas ocasiões, porque é o que eu escuto nestas entregas que é: 'prefeito, chovia lá fora mas aqui dentro chovia do mesmo jeito'. Aqui, a moradora que me recebeu falou que não tinha nem quarto para os filhos. Só quem não tinha um quarto e passa a ter sabe o valor disso”, afirmou Reis.

Desde 2015, quando o programa teve início na cidade, 49.816 imóveis foram reformados, promovendo transformação social e qualidade de vida das famílias soteropolitanas. Cerca de 300 localidades da capital baiana foram contempladas com o programa habitacional.

A noite também foi marcada pela entrega da Praça Jorge Calmon, localizada na Rua Santa Luzia, no Horto Florestal. O espaço, conta com mobiliário produzido pela Desal, além de parque infantil e cachorródromo, foi projetado para aproveitar os mais de 3,5 mil metros quadrados de área do local.