Prefeitura entrega nova pavimentação e drenagem em Paripe

A prefeitura de Salvador concluiu a requalificação da Rua do Uruguai, em Paripe. A obra foi inaugurada pelo prefeito Bruno Reis na manhã deste domingo (26) e teve investimento de R$1,6 milhão.



Segundo a prefeitura, o local sofria com constantes alagamentos em períodos chuvosos. Além disso, o asfalto da pista estava desgastado e havia passeios irregulares com muitos trechos tomados por mato, lixo e entulho.



A requalificação da Rua do Uruguai totalizou 600 metros de extensão e envolveu serviços de infraestrutura para implantação de nova pavimentação e sistema de drenagem. O projeto foi executado pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop).