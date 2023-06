Prefeitura fecha acordo com sindicato dos servidores

A Prefeitura de Salvador firmou nesta terça-feira (20) um acordo com o Sindicato dos Servidores municipais (Sindseps) sobre o reajuste salarial. Além do reajuste de 4% já aprovado pela Câmara Municipal, a gestão municipal e a entidade sindical concordaram com outros pontos que estavam em negociação, como fixar em 60% sobre o vencimento a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (RET), recebida pela Guarda Civil Municipal.