CARNAVAL 2025

Prefeitura fiscaliza venda ilegal de licenças para ambulantes e adesivos de acesso aos circuitos

A Prefeitura informou que a venda ilegal de licenças já resultou na punição de 20 ambulantes e que há ofertas em sites de compras e redes sociais

Tharsila Prates

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 21:54

Espaço dos ambulantes em Ondina Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), responsável pelo credenciamento oficial dos ambulantes, a Transalvador, órgão que cadastra e emite as credenciais de acesso exclusivo aos imóveis residenciais e comerciais localizados nos circuitos do Carnaval, e a Guarda Civil Municipal (CGM) intensificaram a fiscalização para coibir a venda de licenças e kits para vendedores ambulantes e o comércio dos adesivos de trânsito que dão acesso aos circuitos do Carnaval.>

Essa prática é crime previsto no Código Penal Brasileiro, mas está cada vez mais comum, com fraudadores propondo o comércio até por meio da internet. Em uma busca rápida na rede, é possível encontrar ofertas em sites de compras e redes sociais.>

A Prefeitura informou que a venda ilegal de licenças já resultou na punição de 20 ambulantes, que tiveram suas licenças cassadas e foram impedidos de retirar os kits de isopor, que seguem sendo distribuídos até esta quarta-feira (26).>

O titular da Semop, Alexandre Tinoco, esclarece que os envolvidos foram identificados através de uma ação em parceria com o serviço de inteligência da Guarda Municipal, que elaborou um relatório comprovando as irregularidades. “A Semop segue atuando com rigor para coibir esse tipo de prática e garantir que as oportunidades sejam destinadas a quem realmente tem direito”, reforçou o gestor.>

O cadastramento dos vendedores ambulantes para o Carnaval 2025 foi realizado 100% on-line, desde setembro de 2024. O sistema digitalizado permitiu o monitoramento de todas as inscrições, dificultando fraudes e coibindo a comercialização ilegal das licenças. Elas são de caráter pessoal e intransferível.>

O secretário explicou ainda que, além de ser uma prática criminosa, a venda de licenças e kits fere gravemente o edital de cadastramento de ambulantes. “É crime previsto em lei, além de ser também uma infração administrativa. Reforço que não será tolerada. A fiscalização em parceria com a Guarda foi intensificada”, garantiu Tinoco.>

De acordo com o artigo 297 do Código Penal Brasileiro, falsificar, no todo ou em parte, um documento público é crime que prevê pena de reclusão de dois a seis anos, e multa. A adulteração de documento, público ou particular, com o intuito de obter vantagem para si ou para outra pessoa, ou ainda para prejudicar terceiros, é característica do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. A reclusão varia de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos e multa, se o documento é particular.>

Portais de acesso>

A falsificação e comércio ilegal de adesivos especiais de trânsito que dão acesso aos circuitos do Carnaval de Salvador também tem preocupado o poder público municipal. O superintendente de Trânsito de Salvador, Decio Martins, reforça que a venda de credenciais para acesso é uma prática criminosa.>

“Vamos levar às autoridades policiais os casos que estamos tendo conhecimento. Diante de práticas como essas, de venda ilegal, nós cancelamos a liberação de acesso. Os adesivos são distribuídos gratuitamente para moradores e têm tecnologia que identifica o proprietário do imóvel e do veículo a ele associado”, explica.>

Para o Carnaval deste ano, serão instalados 15 portais para acesso veicular dos moradores das zonas de restrição de circulação. Serão cinco zonas, divididas em 12 regiões distintas. As credenciais serão numeradas de acordo com as subzonas. O cidadão terá acesso livre ao portal específico da sua subárea.>

“Quem não possuir o adesivo ou tentar entrar numa zona diferente da sua ou ainda se estiver utilizando a credencial num veículo com placa diferente da cadastrada será autuado pela fiscalização eletrônica”, afirma Martins.>

Para denúncias ou mais informações sobre as licenças, kits de ambulantes e adesivos de trânsito, a população pode entrar em contato no Fala Salvador, por meio do número 156, ou através deste site.>

Fiscalização>

A partir do dia 27 de fevereiro, data que marca o início oficial da folia momesca na capital, até a madrugada da Quarta-Feira de Cinzas (5), o controle de acesso pelos portais passa a ser efetivo. Neste período, todos os dias, das 13h às 5h do dia seguinte, o controle eletrônico estará ativado, ou seja, só deve passar quem estiver devidamente credenciado com acesso à respectiva subzona. Fora desses períodos, a circulação dos veículos é livre entre as áreas de restrição, independente do credenciamento.>