INVESTIMENTO DE R$9 MILHÕES

Prefeitura inicia reconstrução de duas escolas no Alto das Pombas

O Cmei Tertuliano de Goes e a Nossa Senhora de Fátima terão a ampliação do número de vagas.

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 19:26

Duas escolas na comunidade do Alto das Pombas serão totalmente reconstruídas pela Prefeitura de Salvador Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

Duas escolas na comunidade do Alto das Pombas serão totalmente reconstruídas pela Prefeitura de Salvador. O prefeito Bruno Reis assinou nesta quarta-feira (10) ordens de serviço para a demolição e a reconstrução da Escola Municipal Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima e do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Tertuliano de Goes.

As duas unidades escolares terão salas de aula climatizadas, acessibilidade total, sala de leitura, refeitório, sanitários preparados para PCD, quadra coberta com vestiário, parque infantil, cozinha com triagem de alimentos, sala multiuso, auditório e mais uma série de ambientes.

As obras terão um investimento de quase R$9 milhões e as duas unidades de ensino terão a ampliação do número de vagas. O Cmei Tertuliano de Goes atenderá 125 alunos por turno, e a Nossa Senhora de Fátima, 198 estudantes por turno.

A Diretora da Nossa Senhora de Fátima há seis anos, Karen Daniele Rodrigues disse que a escola atende atualmente 200 crianças, e com a ampliação poderá chegar a 400 do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

“E o que faltava aqui no Alto das Pombas nós teremos agora: em cima da escola, vamos construir uma quadra poliesportiva coberta, com vestiários, para que a garotada jogue bola e faça atividades físicas. São escolas de alto padrão, pois a nossa estratégia é fazer com que as crianças se sintam melhor na escola do que na sua própria casa. Por outro lado, as escolas dão conforto e segurança para que o professor exerça a nobre missão de ensinar”, completou Bruno Reis.

O evento contou também com a participação do secretário de Educação (Smed) do município, Thiago Dantas. O titular da Smed explicou que os dois projetos foram construídos em diálogo com a comunidade, que preferiu manter as duas unidades em vez de concentrá-las numa única estrutura maior. “Eles fizeram considerações que consideramos importantes e manteremos duas escolas, uma de Educação Infantil e outra de Fundamental I”, disse.