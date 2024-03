COMBATE À DENGUE

Prefeitura instala armadilhas para Aedes aegypti em bairros de Salvador; saiba onde

Ação faz parte de estratégia do CCZ

Publicado em 19 de março de 2024 às 10:23

Salvador Contra a Dengue: confira a programação do CCZ para o combate à Dengue nesta semana Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador segue nesta semana com ações preventivas, corretivas e educacionais em bairros da capital baiana. Uma das ações será o uso de armadilhas de oviposição (ovitrampas), para capturar os ovos do mosquito Aedes aegypti (programação completa abaixo).

Outras estratégias são com UBV Pesada, termonebulização, inspeções, bloqueio espacial e focal, e atendimentos de solicitações pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A partir desta segunda (18), os bairros Boca do Rio, Stiep, Imbuí e Jardim Armação, Periperi, Praia Grande, Rio Sena e Alto da Terezinha, São Tomé de Paripe, Nova Constituinte e Coutos, além de diversas comunidades situadas nos Distritos Sanitários (DSS) Centro Histórico, Brotas, Boca do Rio e Cajazeiras recebem equipes de agentes de endemias do CCZ para a realização das atividades.

A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, pede uma vez mais a participação da população na mobilização Salvador Contra a Dengue. “O trabalho da SMS e do CCZ segue sem interrupção focado na mobilização Salvador Contra a Dengue, reunindo todos os esforços estratégicos em prevenção, correção, além das atividades educativas visando fortalecer a conscientização dos soteropolitanos para o controle das zoonoses. Mas apenas com o apoio e colaboração de cada morador e moradora de nossa cidade podemos superar esse desafio e vencermos o Aedes Aegypti. Contamos com vocês em mais uma semana de intensificação dos nossos trabalhos ”, declarou.

Programação

18/03/2024 - Início da terceira semana do 2º Ciclo de visita aos imóveis. Tratamento focal; Atividade de UBV Pesado em Nova Constituinte e Coutos (4º ciclo), Boca do Rio, Stiep, Imbuí e Jardim Armação (5º ciclo);

19/03/2024 - Monitoramento de índice de infestação por Aedes aegypti do município de Salvador, com o uso de armadilhas de oviposição (ovitrampas): DS Centro Histórico, DS Brotas, DS Boca do Rio e DS Cajazeiras; Atividade de UBV Pesado em Periperi, Praia Grande, Rio Sena e Alto da Terezinha (5º ciclo).

20/03/2024 - Continuação do monitoramento de índice de infestação por Aedes aegypti do município de Salvador, com o uso de armadilhas de oviposição (ovitrampas): DS Centro Histórico, DS Brotas, DS Boca do Rio e DS Cajazeiras; Palestra na Base Aérea de Salvador; Atividade de UBV Pesado em Fazenda Grande do Retiro, Bom Juá, Pernambués e Saramandaia (5º ciclo);

21/03/2024 - Ação educativa no Terreiro Ilê Axé Ogunjá Omin Inãem, São Tomé de Paripe; Ação educativa com militares da Marinha nas escolas; Atividade de UBV Pesado em Nova Constituinte e Coutos (5º ciclo).