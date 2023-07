Prefeitura instala quatro câmeras em rua que concentra crimes no Centro Histórico

Prefeito teve reunião com comitê gestor. Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador instalou, nesta terça-feira (11), mais quatro câmeras de videomonitoramento na Rua do Passo, que segundo a administração concentra 70% das ações criminosos na área do Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo. A instalação é um trabalho conjunto da Guarda Civil Municipal (CGM), Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) e Diretoria de Iluminação Pública (DSIP).



De acordo com o diretor de Segurança Urbana e Prevenção à Violência da Prefeitura, Maurício Lima, as câmeras vão auxiliar na prevenção dos casos de violência e na identificação de criminosos que atuma na área. “Vamos monitorar de perto a partir de agora esse local, que corresponde a 70% das ações delituosas no Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo”, destacou.

O prefeito Bruno Reis diz que duas das câmeras já foram instaladas e as outras duas serão implantadas ainda hoje. Ele se reuniu hoje com o comitê gestor do Distrito Cultural do Centro Histórico para avaliar as ações na área. Ele disse que o trabalho da prefeitura na região já teve efeito.

“Ali (na Rua do Passo) estão ocorrendo a maioria das ocorrências no Centro Histórico. As ocorrências diminuíram quase 50% em pouco mais de dois meses desde que a Prefeitura tomou a decisão de implantar o Distrito do Centro Histórico. Vamos trabalhar para reduzir ainda mais esse índice, a partir do momento que nós dobramos o efetivo da Guarda, dobramos o efetivo da equipe de uso e ordenamento, da equipe de abordagem, de todos os serviços da prefeitura”, afirmou.

Bruno Reis disse ainda que as imagens das câmeras pode ajudar a identificar os suspeitos e desvandar os crimes, cuja investigação cabe à Polícia Civil e à Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). “São ocorrências e crimes cometidos pelos mesmos delinquentes. Vamos instalar as câmaras e esperamos que eles possam ser punidos. Então, as investigações estão em curso, a Guarda Civil está dando também sua colaboração e esperamos que essa situação possa ser resolvida definitivamente”, disse.

Além das câmeras, a presença de viaturas da GCM aumentou no Pelourinho. Em abril, a prefeitura anunciou um reforço na guarda, com convocação de 100 agentes a mais para atuar no local.

“Essas são as quatro primeiras câmeras da Guarda de um projeto de 200 câmaras que seriam colocadas. Mas, com a necessidade, a gente adiantou o processo e está fazendo a instalação através de links e não com a infovia, que é o processo definitivo das 200 câmeras. A gente vai monitorar através de três bases da Guarda: o GAT (Grupamento de Atendimento ao Turista), a Diretoria de Segurança Urbana e a Central de Monitoramento da Guarda Municipal”, diz Maurício Lima.

Fechamento de passagem

Maurício Lima diz que moradores de um casarão na Rua do Passo pediram o fechamento de uma passagem que fica dentro do local e dá acesso a um matagal. A casa tem sido usada como rota de fuga para criminosos que cometem delitos na região.