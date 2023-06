Prefeitura investirá R$ 90 milhões em novo centro de operações e hub no Subúrbio

A Prefeitura de Salvador pretende iniciar, ainda este ano, as obras de um Centro de Controle e Operações (CCO) que reunirá serviços de diversos órgãos municipais, além do Hub de Inovação e Tecnologia no Subúrbio. As estruturas ficarão próximas ao túnel que faz a ligação viária Lobato-Pirajá, conforme explicou o prefeito Bruno Reis em coletiva à imprensa nesta segunda-feira (19).



“Vamos unificar todos os CCOs da Prefeitura em um único local, e não poderia ser em outra região da cidade que não fosse aqui no Subúrbio. A área para a construção já foi desapropriada e aprovei na semana passada o projeto final. Ali também será o Hub de Inovação e Tecnologia do Subúrbio, que é um compromisso da gestão”, explicou Bruno Reis. O investimento será de aproximadamente R$ 90 milhões.

O novo centro de controle abrigará, por exemplo, os Núcleo de Operações Assistida (NOA) da Transalvador; o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec); centrais de operações do transporte público, do BRT e da Guarda Civil Municipal, além da Sala de Situação de Saúde. Unidades de suporte para o Samu e Limpurb também serão criadas no local.