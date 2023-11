Prefeitura lança programa com 6 mil vagas para formação de jovens

A prefeitura de Salvador lançou o Programa Geração SSA, com 6 mil vagas de qualificação profissionalizante e empreendedora para jovens ,as áreas de de turismo, construção civil e saúde. O programa foi lançado nesta segunda-feira (27) e tem como foco os jovens entre 16 e 25 anos.



Segundo a prefeitura, o projeto tem foco nos adolescentes e jovens que querem empreender sem muitos recursos financeiros, conseguir um emprego formal. O programa acontece em parceria com a Escola do Caos, especializada em oferecer formação para o setor privado.