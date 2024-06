CONFIRA

Prefeitura monta esquema de transporte para os festejos juninos em Salvador

Pontos de festa com maior movimentação receberão mais atenção

Da Redação

Publicado em 14 de junho de 2024 às 14:07

Ônibus Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial para o transporte público coletivo de Salvador durante as festas de São João. Ônibus, táxis, mototáxis, veículos por aplicativo e os ascensores terão serviço intensificado nos dias e locais onde ocorrerão as festas com maior movimentação de público nos próximos dias.

Ônibus

O público dos eventos vai contar com atendimento 24h através da frota reguladora nas estações Mussurunga, Acesso Norte e Pirajá. Caso haja demanda, as equipes de fiscalização da Semob acionarão os operadores do sistema Integra para deslocar ônibus que irão operar com linhas especiais nos principais corredores da cidade.

Serão disponibilizados 40 veículos para os festejos do Parque de Exposições e do Pelourinho. Para atender especificamente o público do Centro Histórico, haverá um ponto de ônibus na altura da Casa do Benin, na Avenida Joaquim José Seabra (Baixa dos Sapateiros), onde veículos da frota reguladora darão atendimento aos usuários conforme demanda.

Para a realização da festa junina em Paripe, dez ônibus da frota reguladora serão disponibilizados para dar atendimento ao público, caso haja demanda, das 23h às 5h, entre os dias 22 e 24 de junho.

Transportes individuais

Para garantir o conforto daqueles que optarem por utilizar serviços de táxi, mototáxi e veículos por aplicativo, assim como dos operadores deste tipo de transporte, a Semob instalou pontos provisórios em locais privilegiados nas duas principais áreas de festejos juninos de Salvador: Centro Histórico e Parque de Exposições (Paralela).

No Parque de Exposições, onde serão realizados shows entre os dias 13 e 15 de junho, 21 a 24 de junho e de 28 de junho a 2 de julho, a via marginal em frente à entrada do evento estará liberada para o acesso do público em geral até 1h após o início dos shows. Após este período, o trecho será de acesso exclusivo de táxis, mototáxis e ônibus.

Os veículos particulares e por aplicativo deverão utilizar como embarque e desembarque a faixa à direita da via principal, ao lado do canteiro que a separa da marginal. Os ônibus que atendem o local farão o embarque e desembarque de passageiros no ponto logo após a passarela.

Já no Pelourinho, o público do evento poderá acessar os pontos de táxi localizados na Rua da Misericórdia, próxima à Cruz Caída, e Rua do Taboão, próximo ao Largo do Pelourinho. Os pontos de motoristas por aplicativo ficarão localizados na Ladeira da Praça, sentido Rua do Saldanha.

Ascensores

O Plano Inclinado Gonçalves terá o horário de funcionamento ampliado, e irá operar das 8h às 20h, entre os dias 22 e 24 de junho. Já os planos inclinados Pilar, Liberdade/Calçada e o Elevador do Taboão seguirão o funcionamento habitual.

BRT

O modal terá o horário funcionamento mantido, das 5h às 23h10. O trecho 2 segue em operação assistida, das 9h às 15h.

